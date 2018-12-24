taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.303
Euro
6.0535
Altın
1260.93
Borsa
92065.15
Gram Altın
215.242

Diş etindeki kanamadan lösemi olduğu anlaşıldı

Bartın’da diş eti kanaması nedeniyle, 10 gün önce gittiği hastanede lösemi olduğu anlaşılan genç kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İHA | 24.12.2018 - 08:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kastamonu Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümü'nde okuyan Melih Uğur, vize sınavlarının ardından geldiği memleketinde, diş etindeki kanama nedeniyle hastaneye başvurdu.

10 GÜN ÖNCE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastanede yapılan tetkiklerinde lösemi olduğu belirlenen genç, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 10 gün önce tedavi altına alındı.

Hastalığının son evresinde olan genç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diş etindeki kanamadan lösemi olduğu anlaşıldı

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Melih Uğur, memleketi Bartın’da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Merkeze bağlı Terkehatipler köyünde düzenlenen cenazeye AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı da katıldı.

Çok sayıda vatandaşın da hazır bulunduğu cenazede, baba Celal Uğur ve gencin küçük kardeşi Çağatay ayakta durmakta güçlük çekti. Gencin cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Diş etindeki kanamadan lösemi olduğu anlaşıldı



Diş etindeki kanamadan lösemi olduğu anlaşıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Metin Akpınar adliyeye götürüldü

486
Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

103
Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

65
Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

273
Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

162
National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

43
Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir