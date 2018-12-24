Diş etindeki kanamadan lösemi olduğu anlaşıldı

Kastamonu Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümü'nde okuyan Melih Uğur, vize sınavlarının ardından geldiği memleketinde, diş etindeki kanama nedeniyle hastaneye başvurdu.

10 GÜN ÖNCE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastanede yapılan tetkiklerinde lösemi olduğu belirlenen genç, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 10 gün önce tedavi altına alındı.

Hastalığının son evresinde olan genç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Melih Uğur, memleketi Bartın’da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Merkeze bağlı Terkehatipler köyünde düzenlenen cenazeye AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı da katıldı.

Çok sayıda vatandaşın da hazır bulunduğu cenazede, baba Celal Uğur ve gencin küçük kardeşi Çağatay ayakta durmakta güçlük çekti. Gencin cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.