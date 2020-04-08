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Dışarı çıkamayan çocuklar için oyun parkuru

Samsun'da yaşayan çift, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşları 9 ile 14 yaş arasındaki 3 çocukları için oturdukları binanın terasına oyun parkuru kurdu.

DHA |
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Dışarı çıkamayan çocuklar için oyun parkuru

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Gülay ve Şaban Çavuş çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Yusuf Hakan (14), Fatma Zehra (10) ve Ayşe Zümra (9) adlı çocukları için oturdukları binanın terasına oyun parkuru kurdu.

Ahşap, otomobil lastikleri, el beceri oyunları ve top kullanılarak 6 bölümden oluşturulan parkura 'Evde kal Türkiye' adı verildi.

DİĞER BİNALARDAN ALKIŞLI DESTEK

Parkurda çeşitli yarışmalar gerçekleştiren çocuklar, büyük heyecan yaşıyor. Çocuklar terastaki parkurda yarışırken, diğer binalarda oturanlar da alkış ve tezahüratlarla destek veriyor.

Dışarı çıkamayan çocuklar için oyun parkuru

"PARKUR SAYESİNDE SIKILMIYORUZ"

Ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi Fatma Zehra Çavuş, kardeşiyle yarışmasının çok eğlenceli olduğunu söyleyerek, "Maceralı bir oyun. Genelde kardeşim daha çok kazanıyor. Ben atışlarda biraz zorlanıyorum. Bu parkur sayesinde sıkılmıyoruz. Ders çalıştıktan sonra burada oyun oynuyoruz." dedi.

SUNUCU BİLE VAR

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Zümra Çavuş ise "Parkurun etapları çok eğlenceli, denge tahtasıyla başlıyoruz, ağırlıkları çekip bardakları kule yapıyoruz, sonra tekerlerin üzerinden atlayıp pazılı yaptıktan sonra topla atışları yapan kazanıyor. Çok heyecanlı oluyor. Bu parkuru yaptığımız için çok mutluyum. Aynı televizyondaki gibi heyecanlı oluyor, ağabeyim de sunuculuk yapıp, biz yarışırken anlatıyor." diye konuştu.

Dışarı çıkamayan çocuklar için oyun parkuru

"HER ENGEL BİR BAŞARI"

İki kardeşinin de yarışma sırasında çok eğlendiğini söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Hakan Çavuş da, "Her gün erken kalkıp ders yapıyoruz ödevlerimizi yaptıktan sonra kardeşlerimle oyun oynuyoruz. Fikirlerimizi birleştirdik parça parça bu parkuru oluşturduk. Can sıkıntısından bizi, bu parkur kurtardı. Her engeli aştığımızda bir başarı elde etmiş oluyoruz." dedi.

Dışarı çıkamayan çocuklar için oyun parkuru

"EVİMİZ, OKULUMUZ OLDU"

Akıl ve zeka oyunları eğitmeni Gülay Çavuş çocuklarının evde canlarının sıkılmamaları için bu parkuru kurduklarını dile getirerek "Bu süreçte ders aralarında etkinlikler yapmak istediler. Kendilerinin ürettiği bir parkur oldu. Biz anne ve baba olarak onlara destek olduk. 'Evde kal Türkiye' ismini verdiler parkura. Oyunlara 'Farkındalık oyunları' ismini verdiler. Parkuru büyütmek için çalışmalarımız da var. Evimiz okulumuz oldu. Evimizde günün oyunu, filmi gibi etkinlikleri de uyguluyoruz. Her evde bu tarz bir etkinlik yapılabilir, yeter ki çocukların enerjilerini atabilecekleri eğlenebilecekleri ortamlar yaratalım." şeklinde konuştu.

Dışarı çıkamayan çocuklar için oyun parkuru

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