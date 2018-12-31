taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2809
Euro
6.0432
Altın
1279.82
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.241

Dişi aslan Selma yeni evinde

İzmir Doğal Yaşam Parkı'na Belçika'dan getirilen dişi aslan "Selma", yeni evine yerleştirildi.

AA | 31.12.2018 - 02:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvan sayısı ve tür çeşitliliğinin yurt dışından getirilen yeni hayvanlarla arttığı belirtildi.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Doğal Yaşam Parkı’na hayvanat bahçeleri arasında gerçekleştirilen değişim programı çevresinde bu kez Belçika’dan dişi aslan getirildiği ifade edildi.
"Selma" adı verilen 2,5 yaşındaki dişi aslanla parktaki aslan sayısının 4'e çıktığı belirtildi.

3 BİN 600 MERTE KARELİK ALAN

Park içinde aslanlar için ayrılan ve doğal ortama uygun şekilde tasarlanan 3 bin 600 metrekarelik açık alanda hayatını sürdürecek dişi aslanın ailenin erkek üyeleri Tao, Golyat ve Batu ile adaptasyon sürecinde olduğu aktarıldı.
Açıklamada parkın ilk dişi aslanı Selma ile gelecekte aslan sayısının artmasının beklendiği ifade edildi.
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 138 türden 2 bin 600 yaban hayvanı bulunuyor.

Dişi aslan 'Selma' yeni evine yerleşti VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi

Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi

22
Bakan Soylu: Maraş ve Çorum olayları tamamen tiyatro

Bakan Soylu: Maraş ve Çorum olayları tamamen tiyatro

13
Metin Temel'in yeni görevi belli oldu

Metin Temel'in yeni görevi belli oldu

11
Tuğgeneral Mustafa Barut'un yeni görevi

Tuğgeneral Mustafa Barut'un yeni görevi

0
Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü

Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü

1
Alkolü fazla kaçırınca direksiyon başında sızdı

Alkolü fazla kaçırınca direksiyon başında sızdı

6
ABD askerlerinin nereye çekildiği belli oldu

ABD askerlerinin nereye çekildiği belli oldu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir