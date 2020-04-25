Korona sonrası tahliye edilen Türk sayısı açıklandı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan vatandaşların tahliyesi sürüyor.
Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen tahliyeye ilişkin son bilgileri paylaştı.
75'TEN FAZLA ÜLKEDEN 40 BİNDEN FAZLA TAHLİYE
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirilmiştir." denildi.
Açıklamada, tahliye edilen toplam 23 bin 530 vatandaşın çeşitli şehirlerdeki KYK öğrenci yurtlarında kaldıkları belirtildi.
32 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN KARANTİNASI BİTTİ
Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşın yurtlardan ayrıldığı belirtilirken, "23 Nisan'da 3, 24 Nisan'da 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız vefat etmiştir." bilgisi paylaşıldı.
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