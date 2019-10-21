Dışişleri Bakanı: 35 saatimiz kaldı

Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatın bitmesine sadece 35 saat gibi bir süre kaldı.

Buna göre; YPG/PKK'lı teröristlerin geri çekilmesi sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin açıklamaları, TRT World Forum 2019'da yaptı.

Çavuşoğlu, "35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak. Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik." dedi.

"360 BİNDEN FAZLA SURİYELİ DÖNDÜ"

Mevlüt Çavuşoğlu, terörden temizlenen bölgelere ayrıca 360 binden fazla Suriyelinin dönüş yaptığını duyurdu.