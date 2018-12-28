taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2699
Euro
6.0482
Altın
1278.27
Borsa
91308.17
Gram Altın
216.748

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan açıklaması

Pakistan'ın FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı "Bu karar tüm ülkeler için emsal teşkil etmeli" açıklaması yaptı.

AA | 28.12.2018 - 14:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan Yüksek Mahkemesinin bugün açıkladığı, FETÖ'nün ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında terör örgütü olarak ilan edilmesi ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfına devrini öngören kararın memnuniyet ve takdirle karşılandığı belirtildi.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE

"Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü ortak bağlardan beslenen karşılıklı iş birliğinin tezahürü olarak değerlendirdiğimiz bu kararın, tüm ülkeler için emsal teşkil etmesi gerekmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin, bundan sonra da Pakistan ile her alanda iş birliğini artırarak devam ettireceğinin altı çizildi.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait bir vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığına talimat vermişti.

MAHKEME DEVİR TALEBİNİ ONAYLADI

Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devri konusunda görülen davanın karar metninde mahkeme, bu vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesini ve vakfa ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devrini talep etti. Mahkeme kararın uygulanması için İçişleri Bakanlığı'nın uygun adımları atmasını istedi.

İSLAM İŞBİRLİĞİ FETÖ'NÜN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU VURGULADI

Türkiye'nin, Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı ile vakıfla ilişkili yapılanmaları terör örgütü olarak ilan ettiği hatırlatılan kararda, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) da FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul ettiği vurgulandı. Mahkeme kararında birçok ülkenin Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı'nın üyelerini sınır dışı ya da iade ettiği, okullarının idaresini devraldığı belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG, Münbiç'ten çekileceğini açıkladı

YPG, Münbiç'ten çekileceğini açıkladı

184
Diyanet, merak edilen soruyu cevapladı: Piyango haram mı

Diyanet, merak edilen soruyu cevapladı: Piyango haram mı

233
CHP, Suriyeli trans kadınlara yardım ediyor

CHP, Suriyeli trans kadınlara yardım ediyor

113
Colorado'da çıkan rainbow taşı, Erzurum'da da bulundu

Colorado'da çıkan rainbow taşı, Erzurum'da da bulundu

32
Galatasaray Kulübü: Ozan Kabak'la anlaşamadık

Galatasaray Kulübü: Ozan Kabak'la anlaşamadık

56
Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi

Polislerin emekli ikramiyesine POLSAN takviyesi

200
28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir