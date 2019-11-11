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Dışişleri Bakanlığı: Sondaj faaliyetlerimiz devam edecek

Dışişleri Bakanlığı'ından Avrupa Birliği (AB) tarafından, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri gerekçe gösterilerek alınan karara tepki.

AA | 11.11.2019 - 19:55..
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Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alan AB'ye ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

AB Dışişleri Bakanları tarafından bugün alınan yaptırım kararları sonrası Dışişleri Bakanlığı karara ilişkin bir açıklama yaptı.

''HAK VE ÇIKARLARIMIZI KORUMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ''

Bakanlık açıklamasında, ''Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız ile KKTC’nin hak ve çıkarlarını, Avrupa Birliği’nin tüm izan dışı adımlarına rağmen korumaktan vazgeçmeyeceğimiz daha önce de defalarca ve kuvvetle vurgulanmıştır.

''HAKLARIMIZIN GASP EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ''

Haklarımızın tek taraflı olarak gasp edilmesine tabiatıyla izin vermeyeceğiz. AB tarafından, hükümsüz ve geçersiz bir yönetime uluslararası hukuk hiçe sayılarak verilen karşılıksız ve anlaşılamaz destek ile Doğu Akdeniz’de önemli bir işbirliği fırsatının rehin alınması gerçekten ibret vericidir.

''FAALİYETLERE DEVAM EDECEĞİZ''

Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir. Bu itibarla Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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