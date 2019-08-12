taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5458
Euro
6.2058
Altın
1506.31
Borsa
99405.03
Gram Altın
269.426

Dışişleri Bakanlığı: Yemen'de yaşananlar üzüntü verici

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Aden şehrinde devam eden çatışmalar nedeniyle ölü sayısının artması ile ilgili açıklama yaptı.

DHA | 12.08.2019 - 13:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

ef

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yemen'in Aden şehrinde süren silahlı çatışmalardan Türkiye'nin duyduğu endişe dile getirildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, çatışmaların Kurban Bayramı'nda da devam etmesinin üzüntü verici olduğu belirtilerek, "Yemen'de tüm taraflara, ülkedeki siyasi ve insani krizi daha da derinleştirecek adımlardan kaçınmaları ve sorunlara diyalog yoluyla çözüm aramaları çağrısında bulunuyoruz." denildi.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ SÜRDÜRÜLECEKTİR

Türkiye'nin, Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanması, ülkenin birlik ve bütünlüğünün muhafazası amacıyla yürütülen uluslararası çabalara verdiği desteği sürdüreceği de açıklamada yer aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de İyi Partili milletvekilinin çarptığı yaya öldü

İzmir'de İyi Partili milletvekilinin çarptığı yaya öldü

150
ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

49
Kral Selman hacıları izledi

Kral Selman hacıları izledi

149
Emre Mor ilk golünü attı

Emre Mor ilk golünü attı

43
Şirin Payzin kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi

Şirin Payzin kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi

338
Kongo, yeni petrol rezervi keşfetti

Kongo, yeni petrol rezervi keşfetti

129
Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi

Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir