Dışişleri Bakanlığı: ETIAS vatandaşlarımıza uygulanmayacak

Avrupa Birliği, yayınladığı video ile yeni düzenlemeler yapacağını duyurmuştu.

Paylaşılan videoda, "Vize istenmeyen pasaportlara sahip 39 milyon kişinin Avrupa’yı ziyaret edeceği öngörülüyor. Ancak bu ziyaretçilerin öncelikle ETIAS'a (Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi) başvurmaları gerekecek. Ziyaretçiler, Avrupa’ya seyahat etmeden önce sistem üzerinden online olarak başvuru yapacak ve 7 euroluk ücreti ödeyecek." ifadeleri yer almıştı.

Bu düzenlemeyle Türkiye’de yeşil pasaporta sahip olan vatandaşların ön izin alacağına dair iddialar gündeme geldi.

Haberlerin gündemde yer tutması üzerine Dışişler Bakanlığı harekete geçti ve gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi.

"ETIAS SİSTEMİ VATANDAŞLARIMIZA UYGULANMAYACAK"

Yapılan görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy açıklama yaptı. Açıklamada, “Basında, Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS)çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği yönünde haberlerin yayımlandığı görülmüştür. Esasen, 2018 yılında kabul edilen ve 2022 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan ETIAS sisteminin Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlarımıza uygulanmaması, zamanında AB makamları nezdinde gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde sağlanmıştı. Yine benzer haberlerin geçtiğimiz günlerde basında tekrar yer alması üzerine, AB Komisyonu nezdinde yapılan girişim sonucunda, ETIAS sisteminin hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir. Bu çerçevede, son dönemde basında çıkan aksi yöndeki haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.