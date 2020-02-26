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Dışişleri Bakanlığından 2 ülkeye seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya’nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

AA | 26.02.2020 - 13:25..
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Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya’nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

"ZORUNLU OLMADIKÇA İTALYA'YA GİTMEYİN" UYARISI

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden İtalya ile ilgili yapılan açıklamada, "İtalya’da Koronavirüs vakalarında ve bu virüs kaynaklı ölümlerde son günlerde artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın, zorunlu olmadıkça, İtalya’nın Koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri önemle tavsiye olunur. Öte yandan, İtalya’da ikamet eden veya bu ülkeye seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami düzeyde riayet etmeleri; Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuz ile İtalyan resmi makamları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arzetmektedir." denildi.

Dışişleri Bakanlığından 2 ülkeye seyahat uyarısı

IRAK'A SEYAHAT UYARISI

Bakanlığın Irak ile ilgili uyarısında ise şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ta Koronavirüsü vakalarının sayısı ülke çapında artış eğilimindedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Irak’ın Koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri, Irak’a seyahat etmeleri halinde vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur. Irak’ta ikamet eden veya Irak’a seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Erbil Başkonsolosluğumuz ile Irak ulusal makamları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arzetmektedir."

Dışişleri Bakanlığından 2 ülkeye seyahat uyarısı


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