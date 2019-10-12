taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yaptırım cevabı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy ABD’nin yaptırım açıklamasına cevap verdi

İHA | 12.10.2019 - 00:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Hazine Bakanlığının Türkiye’ye yönelik yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklamasına cevap verdi.

ABD YÖNETİMİNE HER SEVİYEDE BİLGİ AKTARILMIŞTIR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ABD Hazine Bakanlığının Türkiye’ye yönelik yaptırımlar uygulanabileceğine dair açıklaması hakkındaki soruya, “Barış Pınarı Harekatı’yla bağlantılı olarak ABD Hazine Bakanlığı ülkemize yönelik yaptırım hazırlığı içinde olduğuna dair bugün bir açıklama yapmıştır. Barış Pınarı Harekatı başladığında ABD Yönetimine her seviyede bilgi aktarılmıştır. Bakanlığımız tarafından bugün yapılan basın açıklamasında da harekatın hedef ve kapsamı tüm açıklığıyla uluslararası kamuoyuyla paylaşılmıştır.'' ifadeleriyle cevap verdi.

TAM MÜTEKABİLİYET, MİSLİYLE CEVAP

Aksoy açıklamasında, ''Türkiye milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Buna karşı atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır” ifadelerine yer verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

9
Millilerden Mehmetçik selamı

Millilerden Mehmetçik selamı

13
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yaptırım cevabı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yaptırım cevabı

0
Merih Demiral: Asıl kahramanlar Suriye'de

Merih Demiral: Asıl kahramanlar Suriye'de

0
9 çocuğu havalı tüfekle vurdu

9 çocuğu havalı tüfekle vurdu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir