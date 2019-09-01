Dışişleri Bakanlığı'ndan Dorian kasırgası uyarısı

ABD'de Kategori 4 düzeyinde olan yetkililerin vatandaşları uyardığı Dorian Kasırgası, kuzeye doğru ilerliyor. Kasırganın olduğu bölgelere seyahat edecek Türk vatandaşları ise Dışişleri Bakanlığı tarafından uyarıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Karayipler bölgesinden ABD'nin güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian kasırgasının sebebiyet verebileceği afet koşulları nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça kasırganın etkili olması beklenen Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatlerinden kaçınmaları, bölgede bulunan vatandaşlarımızın ise yerel makamların güvenlik ve afet duyurularını takip etmeleri önemle tavsiye olunur. Halen bölgede bulunan vatandaşlarımızın, kendilerine en yakın temsilciliklerimize veya Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür." ifadeleri kullanıldı.