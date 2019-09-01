taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.4087
Altın
1520.47
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.097

Dışişleri Bakanlığı'ndan Dorian kasırgası uyarısı

ABD'de kuzeye doğru ilerleyen Dorian kasırgasının olduğu yerlere seyahat edecek Türk vatandaşlarının dikkatli olması istendi.

AA | 01.09.2019 - 12:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

ABD'de Kategori 4 düzeyinde olan yetkililerin vatandaşları uyardığı Dorian Kasırgası, kuzeye doğru ilerliyor. Kasırganın olduğu bölgelere seyahat edecek Türk vatandaşları ise Dışişleri Bakanlığı tarafından uyarıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Dorian kasırgası uyarısı

AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Karayipler bölgesinden ABD'nin güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian kasırgasının sebebiyet verebileceği afet koşulları nedeniyle, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça kasırganın etkili olması beklenen Güneydoğu Amerika kıyıları ve Karayipler bölgesine seyahatlerinden kaçınmaları, bölgede bulunan vatandaşlarımızın ise yerel makamların güvenlik ve afet duyurularını takip etmeleri önemle tavsiye olunur. Halen bölgede bulunan vatandaşlarımızın, kendilerine en yakın temsilciliklerimize veya Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür." ifadeleri kullanıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

300
Galatasaraylı ve Beşiktaşlılardan maçın hakemine tepkiler

Galatasaraylı ve Beşiktaşlılardan maçın hakemine tepkiler

177
Evgeni Chernov topu iki kez çizgiden çıkardı

Evgeni Chernov topu iki kez çizgiden çıkardı

30
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı

52
Şirketlerin İngiltere'den kaçışı hız kazandı

Şirketlerin İngiltere'den kaçışı hız kazandı

30
Arzu Sabancı'nın 30 Ağustos paylaşımı büyük beğeni topladı

Arzu Sabancı'nın 30 Ağustos paylaşımı büyük beğeni topladı

203
Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

176
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir