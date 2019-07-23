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Dışişleri Bakanlığı İsrail'i kınadı

Dışişleri Bakanlığı, "Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

AA | 23.07.2019 - 16:20..
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Türkiye, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını şiddetle kınadı.

"BU EYLEMLERİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

FİLİSTİN HALKININ HAKLARININ KORUNMASI ADIMI

İki devletli çözüm vizyonuna zarar veren bu gayrimeşru eylemlerin derhal durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi; "Uluslararası toplumu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya ve Filistin halkının haklarının korunması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

Dışişleri Bakanlığı İsrail'i kınadı


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