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Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin bugün gerçekleşen NATO komutanlık devir teslim törenini terk etmesiyle ilgili açıklama geldi.

Haber Merkezi | 03.05.2019 - 16:38..
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Dışişleri Bakanlığı, "SACEUR’ün komuta devir teslim törenine NATO nezdinde statüsü bulunmayan GKRY’nin davet edilmesi büyük bir gaflettir, kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

BÜYÜK BİR GAFLETTİR, KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy; "Belçika’nın Mons şehrinde bulunan SHAPE karargahında bugün (3 Mayıs) tertiplenen SACEUR’ün komuta devir teslim törenine, anılan karargah tarafından diğer AB üyeleriyle beraber, NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan GKRY’nin de davet edilmesi iyi niyetle izahı mümkün olmayan, büyük bir gaflettir. SHAPE Karargahının kendi inisiyatifiyle yaptığı anlaşılan bu sağduyudan uzak davranışı kınıyoruz. Anılan karargahın, Türkiye dahil, NATO üyelerinin siyasi kontrolünde olduğunu ve bu anlayışla hareket etmekle mükellef bulunduğunu bu vesileyle hatırlatıyoruz." dedi.

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