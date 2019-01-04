Dışişleri Bakanlığından Pompeo'ya sert cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Pompeo'nun, Amerikan NewsMax televizyonuna verdiği mülakatta kullandığı ifadeler hakkında bir soruya, yazılı yanıt verdi.

''SARFETTİĞİ CÜMLELERİ REDDEDİYORUZ''

Sözcü Aksoy, Pompeo'nun Türkiye'ye yönelik ifadelerine karşılık, "Pompeo'nun, Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri üslup ve içerik bakımından reddediyoruz." ifadesini kullandı. Sözcü ayrıca, Pompeo'nun YPG/PKK terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesinin, eğer kasıtlı değilse endişe verici bir bilgi eksikliğini gösterdiğini kaydetti.

''TERÖRE KARŞI MÜCADELEDE İSTİKRARLIYIZ, ŞİDDETLE KINIYORUZ''

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türkiye'nin, Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden ve kendi milli güvenliğine karşı varoluşsal bir tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütlerine karşı mücadelesini, kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi.

Kürtler dahil tüm Suriye halkını kucaklayan Türkiye'nin, bir terör örgütüyle mücadelesinin, Suriye'deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesinin "asla kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bu terör örgütünün DEAŞ ile mücadelede ortak olarak görülmesini de şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

SURİYE'Yİ HATIRLATTI

"Türkiye, gerek terörle mücadelesinde gerekse Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalarında Suriyeli Kürtlerin haklarının korunmasını gözetmeyi sürdürecektir. PYD/YPG mezaliminden kaçan yüz binlerce Suriyeli Kürt'e halen Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve bu kişilerin PYD/YPG baskısı nedeniyle kendi topraklarına dönemedikleri de hatırda tutulmalıdır."

POMPEO: KÜRTLERİ KORUYACAĞIZ

Amerikan NewsMax televizyonuna verdiği mülakatta, Türkiye'ye ilişkin skandal ifadeler kullanan Pompeo, "Bunları tüm cephelerde yerine getireceğiz. Sadece çekilme değil, Başkan'ın ortaya koyduğu diğer tüm unsurları; Türklerin Kürtleri katletmemelerini sağlamanın önemi, Suriye'de dini azınlıkların korunması; tüm bunlar, halen ABD'nin ortaya koyduğu misyonunun parçasıdır." ifadelerini kullanmıştı.