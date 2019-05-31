Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

Berfin Özek'in (19) yüzüne asit benzeri sıvı atarak ağır yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

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Bayramda İstanbul’da kalacaklara gezi rehberi

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirecek olanlar, sizin için plan yaptım.