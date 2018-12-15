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Dışişleri: Teröristlere karşı operasyonlar devam edecek

Dışişleri Bakanlığı; Irak'ta konuşlanan terör ekiplerine karşı operasyonların devam edeceğini açıkladı.

AA | 15.12.2018 - 10:45..
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği ve terör örgütleri Irak topraklarında yuvalandıkları müddetçe terörle mücadele kapsamındaki operasyonlara devam edileceğini açıkladı.

"TÜRKİYE İÇİN ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ HALİNE GELDİ"

Sözcü Aksoy, TSK'nın Irak topraklarındaki PKK unsurlarına karşı düzenlediği operasyonlar ve Bağdat Büyükelçisinin Irak Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına yönelik sorular üzerine, PKK terör örgütünün, uzun yıllardır konuşlandığı Irak topraklarını Türkiye'ye saldırılar amacıyla üs olarak kullandığına dikkat çekerek "Bu saldırılar sonucunda onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. PKK terör örgütünün Irak ve Suriye topraklarındaki faaliyetleri Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir." dedi.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Aksoy, Irak hükümetine PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğinin bugüne kadar birçok kez hatırlatıldığını vurgulayarak, "Nitekim, Irak Anayasasının 7. maddesi, Irak hükümetini Irak topraklarının komşu ülkelere saldırılar için üs olarak kullanılmasını engellemekle yükümlü kılmaktadır. İyi komşuluk ilişkilerinin ve terörizmin her türlüsüne karşı uluslararası işbirliğinin genel ilkeleri çerçevesinde, Türkiye terörle mücadelede sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu anlayışla Irak'a terör örgütleriyle mücadelesinde her türlü destek verilmektedir. Irak’tan da aynı anlayış ve somut işbirliği beklenmektedir. Irak makamlarının terörle mücadelede gerekeni yapmadığı durumlarda, Silahlı Kuvvetlerimiz PKK terör örgütünün Irak topraklarından ülkemize yönelen saldırılarına BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımıza dayanarak karşılık vermektedir. Son olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Aralık 2018 tarihinde Irak'ta Sincar ve Karacak Dağı’nda terörist unsurların yuvalandığı alanlara düzenlenen operasyonlarda PKK terör örgütüne ağır darbe vurulmuştur. Operasyonlar sırasında sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği ve terör örgütleri Irak topraklarında yuvalandıkları müddetçe terörle mücadele kapsamındaki bu operasyonlara devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

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