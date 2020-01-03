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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD-İran gerilimi hakkında açıklama

Dışişleri tarafından yapılan açıklamada: ''Türkiye dış müdahalelere her zaman karşı olmuştur.'' denildi.

AA | 03.01.2020 - 16:28..
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Bağdat’ta hayatını kaybetmesi üzerine, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

''ABD-İRAN GERGİNLİĞİNDEN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ''

Yapılan açıklamada, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz, ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır. Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin barış ve istikrara zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz." denildi.

''TÜRKİYE DIŞ MÜDAHALELERE HER ZAMAN KARŞI OLMUŞTUR''

Türkiye'nin bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olduğu belirtilerek, ''Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir. Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz.'' denildi.

 

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