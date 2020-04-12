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Dışişleri'nden Çin'e Ermenistan tepkisi: Ağrı Dağı nedir

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde, Ağrı Dağı'na atıfta bulunduğu haberleri üzerine izahat istendiğini bildirdi.

AA |
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Dışişleri'nden Çin'e Ermenistan tepkisi: Ağrı Dağı nedir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunulması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

"AĞRI DAĞI İFADELERİ SONRADAN EKLENMİŞ"

Söz konusu haberler üzerine önceki gün, Dışişleri Bakanlığı tarafından, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li ve Pekin'de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğunu ve izahat istendiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükelçi Deng, Ermenistan'a gönderdikleri yardımların, bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir."

Aksoy, Deng'in, halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonuçla ilgili Türk tarafına bilgi verileceğini söylediğini aktararak "(Büyükelçi Deng) Bu vesileyle Çin'in Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

YARDIM KOLİLERİNDEKİ İFADELER

Çin'in Ermenistan'a gönderdiği yardım kolilerinde İngilizce, "Dostluğumuz Ararat Dağı'ndan yüksek, Yangtze Nehri'nden uzun olsun" ifadeleri yer alıyor.

Dışişleri'nden Çin'e Ermenistan tepkisi: Ağrı Dağı nedir

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