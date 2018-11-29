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Dışişleri'nden İngiltere'ye Akın İpek tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan, İngiltere kararına ilişkin açıklama geldi.

DHA | 29.11.2018 - 12:31..
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Talip Büyük, Ali Çelik ve Mustafa Yeşil'e ilişkin iade talebimizin Londra Westminster Kaza Mahkemesince reddedilmesi hakkındaki bir soruyu cevapladı.

"BİR AN ÖNCE İADE EDİLMELİDİR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Talip Büyük, Ali Çelik ve Mustafa Yeşil’e ilişkin iade talebimizin Londra Westminster Kaza Mahkemesince reddedilmesi hakkındaki bir soruya, "Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil’in Birleşik Krallık’tan ülkemize iadelerine ilişkin dün (28 Kasım) Londra, Westminster Kaza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar hakkındaki iade talebimiz hâkim tarafından reddedildi. Mahkemenin, iade taleplerimizin reddine ilişkin gerekçeleri dayanaktan yoksundur. Beklentimiz, 251 masum vatandaşımızın şehit olduğu ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün öndegelen mensupları arasında yer alan bu şahısların ülkemizde yargılanmalarını teminen bir an önce iade edilmeleridir. Bu yöndeki gayretlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Kararın kabul edilemez olduğu ve bundan duyduğumuz derin hayalkırıklığı görüşülen İngiliz makamlarına kuvvetli bir şekilde vurgulandı." ifadelerini kullandı.

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