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Dışişleri'nden Trablus saldırısı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurlarının, Trablus'taki Kara Harp Okulu'na düzenlediği saldırıyı kınadı.

AA | 05.01.2020 - 11:40..
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Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurlarının, Trablus'taki Kara Harp Okulu'na düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadı.

''BU SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN LİBYALI KARDEŞLERMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ''

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sözde Libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde akşam saatlerinde Trablus'un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıda hayatlarını kaybeden Libyalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hafter'in sözde Libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının durdurulması ve Libya'da ateşkes sağlanması, Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir. Türkiye, meşru Ulusal Mutabakat Hükümetiyle dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."

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