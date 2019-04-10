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DİSK 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istiyor

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs programına ilişkin yaptığı açıklamada "Taksim'de kutlama yapmak hakkımız" dedi.

DHA | 10.04.2019 - 13:56..
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DİSK 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istiyor

DİSK, KESK,  TMMOB ve TTB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi'nde ortak yapılan basın açıklaması yapıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “İstanbul'da 1 MayısTaksim Meydanı'nda kutlamak üzere İstanbul Valiliği'yle bir görüşme yaparak bu süreci yürütmek istiyoruz" dedi.

''TAKSİM'DE KUTLAMA YAPMAK HAKKIMIZ''

Taksim'de kutlama yapmak istediklerini dile getiren Çerkezoğlu, sözlerine "1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününde Taksim alanında olmak, tarihi ve ahlaki olduğu kadar, hukuki açıdan da hakkımızdır" dedi. Çerkezoğlu “1 Mayıs'ı bir miting günü olarak değerlendirmiyoruz. Dolayısıyla Taksim ile ilgili bir miting başvurusu yapmıyoruz.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi. İstanbul'da 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak üzere İstanbul Valiliği'yle bir görüşme yaparak bu süreci yürütmek istiyoruz

. Pazartesi günü İstanbul Valiliği'nden bir randevu talep ettik. Henüz randevu talebimize bir dönüş olmadı. Ama İstanbul Valiliği'yle görüşerek 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak üzere bu süreci sürdüreceğiz" şeklinde devam etti.

DİSK 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istiyor ViDEO

DİSK 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istiyor

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