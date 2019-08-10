Divan Şiiri Sergisi’nde Yunus Emre de anılıyor

Yunus Emre, Divan Şiirinde önemli değerlerimizden. Böyle haberleri duymak insana bir gurur kaynağı oluyor gerçekten. Saraybosna’da, “Bosna Hersek’te Divan Şiiri İzleri” konulu bir sergi açıldı. Bu serginin bizi ilgilendiren en özel yanı ise, serginin organizatörlerinden Bosnalı akademisyen Dzemaludin Latic’in burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'teki divan şiirlerinin çoğunun Mehmed Mejlija Guranija tarafından kaleme alındığını ifade ederken ardında kullandığı şu ifade:

"Sergi kapsamında, dünyanın en tanınmış şairi, ilahi ve kaside yazarı Yunus Emre'yi de anıyoruz."

(Bosna Hersek'te Divan Şiiri İzleri sergiisnden kareler)



DİVAN ŞAİRLERİNİN HEPSİ KONYA’NIN KAYNAĞINDAN BESLENİR

Latic, aynı zamanda konuşmasında Yunus Emre'nin eserlerinin Bosna Hersek'te ilk defa Adem Karadjozovic tarafından Boşnakça diline çevrildiğini anımsattı. Ardından konuşmasını yine gurur duyacağımız bir ifade ile sürdürdü:

"Divan şairlerinin hepsi Konya'nın kaynağından beslenir. Allah ve peygamber sevgisini anlatan en derin şiirler Konya'da can bulmuştur."

(Bosna Hersek'te Divan Şiiri İzleri sergiisnden kareler)

Bu arada Saraybosna’da yaşayanlar veya orada bulunacaklar için belirtmekte fayda var; Divan Şiirlerinin en özel örneklerinin edebiyatseverlerle buluştuğu sergi, 15 Ağustos'a kadar ziyarete açık!

(Yunus Emre)

Yeri gelmişken bir de Yunus Emre’den bir dörtlük paylaşalım. Ben en sevdiklerimden birini paylaşıyorum. Sizin sevdiğiniz Yunus Emre dizeleri neler? Yorumlarda paylaşın hadi bizimle…

“Canım kurban olsun senin yoluna,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed,

Şefâat eyle bu kemter kuluna,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

…”

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Damla Karakuş

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