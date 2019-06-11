Hatay'da aranan tırda 42 bin paket kaçak sigara yakalandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde ihbar üzerine yapılan aramalarda jandarma, 42 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

İHBAR ALINAN 3 TIR JANDARMAYA TAKILDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan tırlarda gümrük kaçağı sigara olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, Aktepe Mahallesi'nde, tırları durdurdu.

42 BİN PAKET KAÇAK SİGARA YAKALANDI

Özel eğitimli köpek Divit'in de yer aldığı aramalarda, tırlara yapılan gizli bölmelerde 42 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Tır şoförleri gözaltına alındı.









