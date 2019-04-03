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Diyabakır'ın Bismil ilçesi HDP dedi

Diyarbakır'da kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu ilçelerden biri olan Bismil'in tercihi, HDP oldu.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 09:02..
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Dicle Elektrik ekiplerinin Diyarbakır’a bağlı Bismil ilçesinde gerçekleştirdiği kaçak trafo operasyonunda, ilçede sayıları hayli fazla olan seralardan birinin, kömür veya diğer yakıtlar yerine kaçak elektrik ile ısıtıldığı belirlenmişti.

Trafoların gücünden yola çıkarak bu serada, ayda ortalama 1 milyon liralık kaçak elektrik tüketiliyordu.

Diyabakır'ın Bismil ilçesi HDP dedi

SERA KAÇAK ELEKTRİKLE ISINIYORDU

Ekiplerin yaptığı denetim sırasında, serada bir de kalorifer sistemi oluşturulduğu ortaya çıktı.

Söz konusu trafolardan elde edilen kaçak elektrik ile yan taraftaki binada yer alan onlarca tonluk devasa kazandaki suyun, bu suyla da 25 dönümlük seranın ısıtıldığı belirlendi.

Diyabakır'ın Bismil ilçesi HDP dedi

BİSMİL'İN TERCİHİ HDP

Yerel seçimlerde yüzde 71,43 oranında oy alarak seçimi kazanan, Diyarbakır Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz oldu.

Diyabakır'ın Bismil ilçesi HDP dedi

Diyabakır'ın Bismil ilçesi HDP dedi

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