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Diyanet 2019 hac fiyatlarını belirledi

Hacca gidecek vatandaşlar otelde kalmak istiyorsa 60 bin lira civarında bir parayı gözden çıkarmak zorunda.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 09:27..
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Diyanet 2019 hac fiyatlarını belirledi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılında ilk kez hacca gidecek olan vatandaşların ön başvuru kaydı 14 Aralık'ta sona erdi. Ardından hac kuraları da çekildi.

ODA TERCİHLİ KONAKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacca gidecek olanlar için oda tercihli konaklama fiyatlarını belirledi. Buna göre 2 kişilik oda için konaklama ücreti 20 bin 680 riyal olarak açıklandı. 3 kişilik oda 17 bin 695 riyal, 4 kişilik oda ise 15 bin 480 riyal.
Toplam konaklama süresi uçak programına göre tahmini 35-45gün arasında olacak.

EN UCUZ FİYAT

Yani en ucuz konaklama için 23 bin 800 lira olarak belirlendi.

Diyanet 2019 hac fiyatlarını belirledi

Toplam konaklama süresinin uzaması halinde yolculardan ilavebir ücret alınmayacağı gibi sürenin kısalması halinde deherhangi bir ücret iadesi yapılmayacak.

OTEL TERCİHLİ KONAKLAMA

Otelde kalma fiyatları tabii ki biraz daha yüksek. 1 kişilik konaklama ücreti 2 kişilik odada 41 bin 850 riyal, 3 kişilik odada 39 bin 150 riyal olarak belirlendi.

Diyanet 2019 hac fiyatlarını belirledi

Medine-i Menevvere'de Hilton otelinde ise 1 kişilik konaklama ücreti 2 kişilik odada 41 bin 150 riyal, 3 kişilik odada 37 bin 450 riyal.

EN PAHALI FİYAT

Hac için en pahalı otel fiyatı ise 64 bin 450 lira olarak belirlendi.

NOT: 1 riyal 1 lira 54 kuruş Türk lirası ediyor.

Diyanet 2019 hac fiyatlarını belirledi

Diyanet 2019 hac fiyatlarını belirledi

Diyanet 2019 hac fiyatlarını belirledi

Diyanet 2019 hac fiyatlarını belirledi

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