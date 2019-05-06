taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0155
Euro
6.7336
Altın
1277.4
Borsa
92316.94
Gram Altın
247.347

Diyanet açıkladı: Neden 29 gün oruç tutuyoruz

Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek, nedenini ise Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek açıkladı.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 15:53..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Diyanet açıkladı: Neden 29 gün oruç tutuyoruz

11 ayın sultanı Ramazan geldi, ilk sahura kalkındı, teravih namazı kılındı ve bu akşam da ilk iftar yapılacak.

"AYIN EVRELERİ..."

Bu yıl Ramazan'ın neden 29 gün süreceğini açıklayan Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, "Ayın evreleriyle alakalı bir durum. Dünya, ay ve güneş üçü bir konuma geldikleri zaman İslam literatüründe içtima, astronomi literatüründe ise kavuşum dediğimiz bir durumda olur.

"İKİ HİLALİN BİRBİRİYLE GÖRÜLMESİ ARASINDAKİ ZAMAN"

Bu durumdan tekrar bir sonraki kavuşuma 29 buçuk gün geçmektedir. Bu sebeple bundan 8 derece açıldığı zaman hilalin ilk defa görüldüğü zaman belirlenir. Bu hilallerin iki hilalin birbiriyle görülmesi arasındaki zaman 29 buçuk gün olduğu için 29 gün veya 30 gün aylar çekebilir. Kemeri aylar, bu sene de Ramazan 29 gün çekti." ifadelerini kullandı.

Diyanet açıkladı: Neden 29 gün oruç tutuyoruz VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

2367
Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

543
Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor

Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor

371
İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

240
Abdullah Gül, Mahmut Övür'ün yazısını yalanladı

Abdullah Gül, Mahmut Övür'ün yazısını yalanladı

188
İran’da uçaklar çürümeye terk edildi

İran’da uçaklar çürümeye terk edildi

78
Balıkesir'de SEKA Fabrikası 19 yıl sonra üretime başladı

Balıkesir'de SEKA Fabrikası 19 yıl sonra üretime başladı

270
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir