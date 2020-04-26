taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

Diyanet'ten akıllı telefonlara fetva uygulaması

Diyanet İşleri Başkanlığı birçok kişinin merak edeceği sorulara yanıt bularak "Fetva" uygulamasını erişime açtı.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Diyanet'ten akıllı telefonlara fetva uygulaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlar tarafından en çok sorulan dini sorular ve cevapları ile dini bilgilerin yer aldığı, akıllı telefonlar için hazırlanan "Fetva" uygulamasını hizmete sundu.

ERİŞİME AÇILDI

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetimi ve İletişim Daire Başkanlığınca geliştirilen, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından güncel meselelere dair sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına erişilebilecek uygulama, mobil cihazlar üzerinden erişime açıldı.

"FETVA"

iOS ve Android işletim sistemleri için ilk versiyonu yayınlanan "Fetva" uygulamasında inanç, dua ve zikir, temizlik, namaz, oruç, zekat ve sadaka, hac ve umre, kurban, adak ve yemin, aile hayatı, ticari hayat, vakıf, miras ve vasiyet, sosyal hayat, yiyecek ve içecekler, tıp ve sağlık, kadınlara özel, bidat ve hurafeler başlıklarında binden fazla soru ve cevapları yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Ümraniye'de hastaneden kaçan korona hastası yakalandı
Hastanede karantina altına alınmak istemeyen koronavirüs hastası kadın, doktor ve hemşireler tarafından ikna edilerek tekrardan hastaneye götürüldü.
Kahramanmaraş'ta dur ihtarına uymayan 4 kişi yakalandı
Koronavirüse rağmen otomobille gezerken polise yakalanan 4 kişiye 12 bin 600 liralık ceza uygulandı.
Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın
Salda Gölün'deki çalışmalarda bölgenin korunması için 7/24 saat canlı yayın verilecek
İller arası adres bildirimi tescil işlemleri durduruldu
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerini salgınla mücadele kapsamında 11 Mayıs'a kadar durdurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trakya semalarında UFO heyecanı
Trakya semalarında UFO heyecanı
380
Kim Jong-un bitkisel hayatta olduğu öne sürüldü
Kim Jong-un bitkisel hayatta olduğu öne sürüldü
226
İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor
İsveç'teki Gülüşken ailesi Türkiye'ye getiriliyor
718
İsrail'de Netanyahu protestosu
İsrail'de Netanyahu protestosu
147
Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı
Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı
51
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
Pınar Altuğ: Evlenecek halim yok
176
İsveç'teki Türk hastanın kızından içten açıklamalar
İsveç'teki Türk hastanın kızından içten açıklamalar
459
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir