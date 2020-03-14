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Diyanet: Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caizdir

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, "Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?" sorusuna "Temizlikte kullanılmaları caizdir" yanıtını verdi.

Haber Merkezi | 14.03.2020 - 08:55..
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Diyanet: Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caizdir

Koronavirüs vakalarının artmasından sonra, kişisel bakım ve temizliğin önemi arttı.

Temizlik ürünlerinde en çok tercih edilen ürünler ise alkollü dezenfektanlar ve kolonya oldu.

DİYANET'E EN ÇOK SORULAN SORU OLDU

Türkiye’de koronavirüs vakasının 5'e çıkmasının ardından temizlikte kullanılan maddelerle ilgili soru işaretleri de oluşmaya devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Genel Başkanı Ali Erbaş, geçen günlerde koronavirüs konusunda yaptığı açıklamada içki olarak kullanılan alkolden uzak durulması gerektiğine işaret etmişti.

Erbaş'ın bu açıklamasından sonra Diyanet bu sorulara detaylı olarak cevap vermek durumunda kaldı.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI CAİZDİR

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na gelen "Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?' sorusunun cevabı şöyle oldu:

"İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kâsânî, Bedâî’, V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764)."

Diyanet: Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caizdir

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