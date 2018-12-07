Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı

Mardin'deki temaslarını sürdüren Prof. Dr. Erbaş, beraberindeki Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Müftüsü İsmail Çiçek ile İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubelerini ziyaret etti.

PÖH'LERLE NAMAZ KILDI

Özel Harekat Şubesinde İl Emniyet Müdürü Hasan Onar tarafından karşılanan Erbaş, akşam namazını emniyet mensuplarıyla birlikte kıldı.

ALİ ERBAŞ'TAN DUA

Namazın ardından Kur'an-ı Kerim ve dua okuyan Erbaş, daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polis ve jandarma mensuplarıyla yemek yedi.

Erbaş, burada dua okurken, "Vatanımızı, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ve devletimizi ilelebet payidar eyle. Bu en önemli değerlerimizi ortadan kaldırmak ve bölücülük yaparak bizi birbirimizi düşürmek isteyen hainlere fırsat verme, görev yapan bütün güvenlik görevlilerimize yardım eyle, her türlü kötülüklerden, hainlerin ihanetinden ve düşmanların tuzaklarından muhafaza eyle, terör örgütlerinin her türlü hile ve desiselerinden muhafaza eyle Allah'ım." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, duanın ardından yaptığı açıklamada, çok güzel bir ortamda bulunduklarını belirterek şehitliğin önemine dikkati çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Mardin'de PÖH'e ziyaret GALERİ

ŞEHADETİN ÖNEMİ

Şehitliğin bir insana peygamberlikten sonra nasip olacak en büyük lütuf olduğunu söyleyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Peygamber efendimiz buyuruyor ki, vatan sevgisi imandandır. İnancımızda memleketimizin her karış toprağının bizim için çok önemli olduğunu bilenlerdeniz. O yüzden askere giderken annelerimiz, yakınlarımız kına yakarak gönderirler. Askerlerimizi dualar ederek göndeririz. Döndüklerinde yine dualarla karşılarız. Ecdadımız bu şekilde bize vatan bırakmış. Her karış toprağında şehit kanı var."

Birlik, beraberlik içinde yaşamaya devam edileceğini dile getiren Erbaş, "Vatan, millet aşkıyla nerede görev yapıyorsak, askerimiz sınırda, polisimiz şehirde, bizler en ücra köşelerde görev yapan din görevlileri olarak aynı amaca hizmet ediyor, aynı hedefe doğru hareket ediyoruz." diye konuştu.

90 BİN FETİH SURESİ