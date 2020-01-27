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Diyanet İşleri Başkanı: Depremde ölenler hükmen şehittir

Prof. Dr. Ali Erbaş, Elazığ'da depremde hayatlarını kaybedenlerin şehit olup olmadığı tartışmalarıyla ilgili konuştu.

AA | 27.01.2020 - 13:49..
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Diyanet İşleri Başkanı: Depremde ölenler hükmen şehittir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına dün taziyede bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem sonrası bölgeye giden Erbaş, dün eşi ve oğlunun cenaze namazını kıldırdığı Murat Yıldız'ı ve yakınlarını Mevlana Cami Taziye Evi'nde ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

"HÜKMEN ŞEHİT..."

"Depremde vefat edenlerin hükmen şehit olduklarını" belirten Erbaş, "ölüme her an hazır olmak gerektiğini" ifade etti.

Erbaş, Zilzal Suresi'nde kıyametin "zelzele" kelimesi ile anlatıldığını aktararak, depremin kıyametin bir alıştırması olduğunu ve depremden, diğer afetlerden dersler alınması gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı: Depremde ölenler hükmen şehittir

TAZİYEDE BULUNDU

Ali Erbaş, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyip, dua etti.

Daha sonra Kubbeli Cami'ye geçen Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün cenaze namazına katıldığı Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Yaşananların imtihan olduğunu ve başa gelen musibetler karşısında sabırlı durmak gerektiğini dile getiren Erbaş, sıcak yemek ikramı ve manevi rehberlerle depremzedelerin yanında olduklarını ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi alan Erbaş, ayrıca Kışla ve Onurlar camilerinde, vefat eden vatandaşların cenaze namazlarını kıldırdı.

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