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Diyanet İşleri Başkanı: Sigaradan uzak durun

Bağımlılığın çağın en büyük vebalarından birisi olduğunu söyleyen Ali Erbaş, "Kötü şeye bağımlılığın hepsi şerdir." dedi.

AA | 27.03.2019 - 13:07..
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta öğrencilerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı: Sigaradan uzak durun

Erbaş, İslam medeniyetinin ilim geleneğinde, branşlar arasında kalın duvarların olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"KENDİMİZİ ÇOK İYİ YETİŞTİRELİM"

"İbn-i Sina'ya bakıyorsunuz tıp alanında da, matematikte de zirve, İslami ilimlerde de zirve. Biruni'ye, Akşemsettin'e bakıyorsunuz öyle. Onun için biz kendimizi çok iyi yetiştirelim. Sosyal bilimler alanında eğitim alan arkadaşlarımız, fen bilimleri alanında okumalar yapsınlar. Bu, kendimizi en güzel bir şekilde yetiştirmemize katkı sağlayacak bir metottur. Teknoloji ve madde bağımlılığının zararlarından ve bu bağımlılıklardan uzak durulması gerekiyor. Bağımlılık çağın en büyük vebalarından birisidir. Kötü şeye bağımlılığın hepsi şerdir. İşte sigaradır, başka şeylerdir onlardan uzak duralım."

Erbaş, konuşmasının ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Diyanet İşleri Başkanı: Sigaradan uzak durun

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