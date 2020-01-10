Diyanet İşleri Başkanı'ndan çok çocuk tavsiyesi

Çeşitli programlara katılmak Ordu'ya giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Bir gazetecinin, "Aile başına düşen çocuk sayısının ikinin altına indiği yönündeki araştırmayla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Erbaş, aile yapısının sağlam olması için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasını "Peygamberimiz ve aile" seçmelerinin en önemli gerekçelerinden birisinin bu olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Hem neslimizi hem gençliğimizi daha dinamik, daha verimli, daha inançlı, Peygamber Efendimize layık bir ümmet olarak yetiştirmeye çalışmak hem de bu konuda özellikle nikah, evlilik, aile yapısını sağlam tutmak, çocuklarımızı iyi yetiştirmek ve hepsinden de önemlisi evliliği gençlerimizde teşvik etmek, çocuk sayısını artırmak gibi bütün bu konularda farkındalık oluşturmaya çalıştık." şeklinde konuştu.

"MUTLAKA İKİNİN ÜZERİNDE ÇOCUK OLMALI"

"Geçmişte aile başına düşen çocuk sayısı dörtler, beşlerle ifade edilirdi." diyen Erbaş, şunları kaydetti: "Ama şimdi ikilerde. Bunu ikinin altına düşürmememiz lazım. Mutlaka ikinin üzerinde, üç, dört gibi geliştirerek nüfus yapımızı hem sağlam hem nicelik hem de nitelik olarak geliştirmemiz ve sağlam hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda toplumumuzun tüm kesimlerinde bir farkındalık oluşturmamız lazım çünkü aile toplumun bel kemiğidir. Aile hem sayısal hem de nitelik olarak sağlam olursa biz toplum olarak da sağlam bir yapıya sahip oluruz.

Millet, devlet olarak vatanımız, birliğimiz ve beraberliğimiz noktasında da her zaman iyi bir noktada oluruz."