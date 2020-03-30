Diyanet İşleri yardım kampanyası başlattı

Koronavirüs nedeniyle vaka ve can kayıpları artarken, bu süreçten ekonomik olarak etkilenen aileler de bulunuyor.

Bu nedenle ülke genelinde birçok yerde yardım kampanyaları başlatılırken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" çağrısıyla yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

"SÜREÇTEN EKONOMİK OLARAK OLUMSUZ ETKİLENEN KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLACAK"

Erbaş paylaşımında, "Başkanlığımız mensupları arasında 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' çağrısıyla yardım kampanyası başlattık. Teşkilatımızın güzide mensupları, süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenen kardeşlerimize destek olacak, iyilik ve hayra öncülük edeceklerdir." ifadesini kullandı.

"TÜM PERSONEL MAAŞLARININ BİR KISMINI PAYLAŞACAK"

Erbaş'ın paylaşımında yer verdiği afişte ise "Diyanet İşleri Başkanlığı tüm personeli ile bu sıkıntılı süreç sona erinceye kadar maaşlarının bir kısmını paylaşarak ihtiyaç sahibi kardeşlerinin yanında olacak." açıklaması da yer aldı.