Diyanet: Karantinaya uymak dinen zorunludur

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve kısa süre dünyaya yayılan korona salgını can almaya devam ediyor.

Salgının Türkiye'ye de sıçraması sonrası ülke genelinde hükümet tarafından sıkı tedbirle uygulandı.

Bu tedbirlerden birkaçı da yurt dışı dönüşü 14 günlük karantina ve toplu eylem yapılacak mekanlarda bir arada bulunmama...

Geçtiğimiz günlerde umre dönüşü Türkiye'ye gelen vatandaşların karantinaya alınması sonucu gösterdikleri tepkiler ile camilerde cemaat ile namaz kılmak isteyenler yetkilileri zor durumda bıraktı.

Bu tür eylemler sonucu Diyanet'ten açıklama geldi...

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, koronavirüs önlemleriyle ilgili alınan kararlar için "Dinen uyma zorunluluğu vardır" dedi.

Keleş yaptığı açıklamaları hadislere bağlayarak şu ifadeleri kullandı:

"PEYGAMBERİMİZ UYARIYOR"

Peygamberimizin asırlar önce yapmış olduğu uygulama, herhangi bir yerde salgın bir hastalığın olduğu yerde kesinlikle bulunmamalı diye buyurmuştur. Ülkemizde birçok tedbirler alınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da aldı. Cuma namazına gelenler arasında enfeksiyon taşıyan, virüs taşıyanlar olabilir. Hatta kendileri farkında olmayabilir. Farkında olmadan başkasına virüs bulaştırabilir.

"KUL HAKKINA GİRER"

Kendi hayatını tehlikeye atmak değil yalnız, başkalarının hayatını da tehlikeye atmak demek.Burada kul hakkı devreye giriyor. Camilerimiz açık olacak, ezanlarımız okunacak. Cemaat olduğumuz zaman bütün bunlar hastalığın bulaşması için önemli bir zemin oluşturuyor. Burada kul ve kamu hakkı var. Kul ve kamu hakkından kaçınmamız gerekiyor.

Ekrem Keleş: Karantinaya riayet dinen zorunlu İzle