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Diyanet, kimlerin oruç tutamayacağını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla kimlerin oruç tutmama kapsamında olduğuna dair maddeleri bildirdi.

AA & Ensonhaber |
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Diyanet, kimlerin oruç tutamayacağını açıkladı

Ramazan ayına sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı, kimlerin oruç tutamayacağıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasında, koronavirüs hastası olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenlerin, bu ibadeti terk etmesinin uygun olduğu belirtildi.

KİMLER ORUÇ TUTAMAZ AÇIKLAMASI

Bakara Suresi'nin 185. ayetine işaret edilen açıklamada, Kur’an-ı Kerim’de Ramazan orucunu tutmamayı mübah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde, orucun daha sonra kaza edilmesine izin verildiği hatırlatıldı.

DİYANET'TEN 7 MADDE

İslam alimlerinin, oruç tutulması halinde hasta olunması, hastalığın uzaması veya artması ihtimalini de bu kapsamda değerlendirdiği kaydedildi.

Diyanet, kimlerin oruç tutamayacağını açıkladı

Diyanet'in yaptığı açıklama şöyle:

​"Kur’an-ı Kerim’de Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde, orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir (el-Bakara 2/185). İslam âlimleri, oruç tutulması halinde hasta olunması, hastalığın uzaması veya artması ihtimalini de bu kapsamda değerlendirmişlerdir. Buna göre;

* ​Kovid-19 teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler,

* Oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler,

* ​Oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar,

* ​Oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunanlar,

* Oruç tutmaları hâlinde hem sağlıklarının bozulmasından hem de sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe eden sağlık çalışanları,

* ​Hamile veya emziren kadınlar,

* ​Ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının bozulacağından endişe edenler, mazeretleri devam ettiği sürece daha sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilirler. Sağlık durumları hiçbir şekilde kaza oruçlarını tutmaya el vermeyenlerin, tutamadıkları her bir gün için fakirlere bir oruç fidyesi ödemeleri gerekir."

 

 

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