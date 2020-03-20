Diyanet: Kurallara uymak farz

Diyanet İşleri Başkanlığı aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde camilerde cemaatle namaz kılınmasına kısıtlama getirmişti.

Tüm bu alınan tedbirlere rağmen camilerde camaatle namaz kılmak isteyenler olay çıkarmıştı.

Bugün de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın imzasıyla 81 ilin müftülüklerine iletilen genelgede Cuma namazı ve Kandil gecesinde camilerin kapatılacağı bildirildi.

DİYANET CUMA NAMAZI İÇİN UYARDI

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sabri Akpolat, gündemde olan birçok konu üzerine açıklamalarda bulundu.

Cuma namazının İslam dininde büyük bir önemi olduğunu hatırlatan Akpolat, "Cuma namazının kargaşaya sebep olmaması gerekir. Hanefi mezhebinde ’devlet başkanının kendisi ya da yetkilendirdiği kişiler, bu namazı kıldırabilir" denmiştir. Bu kadar önemli bir namazın bu dönemde kılınmasına neden mani olunuyor. Bunun izahı belli. Bir virüs var dünyayı sarmış ve günde binlerce insan hasta oluyor. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: ’Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız.’ Tevekkül bizim inancımızın gereğidir. Biz sabreder önlemimizi alırız. Vefat halinde şehit olunuyor. Ancak Cenab-ı Hak sebeplere sarılmak suretiyle tedbir almak gerekiyor. Resulullah ( s.a.v) bunu öneriyor. Müslüman bir milletiz ibadet edeceğiz."









BÖYLE BİR İNTİHARI ÖNLEMEYE ÇALIŞTIK

Camide olmak erkekler için mutlaka gerekli. O mekanda bulunmanız bir hastalığa neden oluyorsa ne yapacaksınız. Biz kurul olarak haftalardır bunu tartışıyoruz. Cuma namazı çok mühim, bir devletin hakimiyetini ifade eder, basit bir namaz değil. Ortada bir can emniyeti söz konusu. Müslüman yaşamalı, sağlık içinde olmalı, ibadetlerini yapabilmesi zaten sağlıkla mümkün. Kurulumuz böyle bir intiharı önlemek için bir karar verdi, geçici bir süre bu inşallah" dedi.

"BİR İNSANI ÖLDÜRMEK İÇİN İLLA TABANCAYA GEREK YOK"

Camiye gidebilmenin sağlık ve başkalarına zarar vermemek gibi 2 şarta bağlı olduğunu ifade eden Akpolat, virüs taşıyıcılığının büyük bir vebali olduğuna dikkat çekerek, "Virüslü bir kişi cemaate katılıyor, onlarca kişi hasta oluyor, ölüyor, bu kul hakkına tecavüzdür. Hastalığı bile bile bir mekana gidemezsiniz. Bir insanı illa tabancayla öldürmeniz gerekmiyor, böyle bir hastalık varsa sizde bunu bile bile camiye gidiyorsanız insanları öldürüyorsunuz demektir, katildir. Hangimiz bu virüse müptela oldu bilemediğimiz için genel bir tedbir alınması gerekiyordu. Resulullah döneminde Taun vebası oluyor mesela Hz. Ömer oraya girmemiş. Ya Ömer sen Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun, diyorlar. O da ben Allah’ın bir kaderinden diğer kaderine gidiyorum, diyor. Sizin göreviniz yaşamak. Hayatınızı Cenab-ı Hak’kın arzusu istikametinde devam ettirmektir. Vefat etmekle elinize geçen bir şey yok. Kurulumuz böyle bir intiharı önlemek için bir karar verdi. Geçici bir süre bu inşallah. Ne kadar süreceğini bilemiyorum. Virüsün etkisinin azalmasıyla birlikte aslında camiye olan aşkımız artacak. Mahrum olanlar daha aşkla sarılacak" diye konuştu.

CUMA NAMAZINDA KARGAŞA İSTEYENLER VAR

Cuma günü ve kandil gecesinde camilerin kapatılması kararının alınan olumsuz duyumlara istinaden olduğunu kaydeden Akpolat, camilerin amaç dışı kullanımına müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Bu kararı vermekle aslında biz cumayı bir an evvel kılma kararı verdik. Bir tedavi ortaya çıkar, bunun sıkıntıları bir an evvel ortadan kalkarsa o Cuma namazı aşkla şevkle kılınacak. Fakat şöyle bir hadise var. Bu karar pazartesi günü Başkanımız Ali Erbaş tarafından cemaate gelinmemesi duyurusu yapıldı fakat; ne hikmettir cemaate katılmayan bir takım insanlar camiye gelmeye ve kargaşa çıkarmaya başladılar. Cami fitne yeri, kargaşa yeri değildir. Orada kardeşlik tesis etmek lazım. Alınan duyumlar öyle ki Cuma namazında bunu daha zirveye çıkarmak isteyenler vardı. Alınan bu haberler neticesinde bir çözüm bulmak gerekiyordu. Camiyi açık tuttuğunuzda belli ki, virüsün yapmadığı kötülüğü cami kapısını açtığınızda insanlar kavga ederek birlik beraberliği bozarak ortaya koyacaktı. Başkanlığımız bugün il müftülüklerine verilen emirle Cuma namazlarında ezan okunacak ama kapılar kapalı olacak, kandil gecesinde caminin kapısı kapalı olacak. Onun dışındaki vakit namazlarında kardeşlerimiz müstakil olarak namazlarını kılarlar" ifadelerini kullandı.