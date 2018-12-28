Diyanet, merak edilen soruyu cevapladı: Piyango haram mı

1 Ocak 2019'a sadece 4 gün kaldı. 2018'in son günlerinde kimileri için en büyük heyecan, Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık gecesi düzenleyeceği 70 milyon lira ikramiyeli büyük yılbaşı çekilişi.

Ancak, her yıl olduğu gibi "şans oyunundan kazanılan para haram mı, buradan gelen parayla sevap yapılır mı" soruları da yine gündemde.

Konuyla ilgili bir açıklama gelmeyince, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan merak edilen sorunun cevabını aldık.

"KUMARDIR VE HARAMDIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu konuyu şu şekilde açıklıyor: "Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları (Milli Piyango, loto, toto, at yarışı, kazı kazan ve benzeri), kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194)

"SEVAP BEKLEMEYİN"

Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 189)."