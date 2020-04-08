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Diyanet: Personelimiz Vefa Koordinasyon Grupları arasında

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri personelinin sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanlara hizmet etmeye devam ettiğini bildirdi.

AA |
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Diyanet: Personelimiz Vefa Koordinasyon Grupları arasında

Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerin ibadete kapatılmasının ardından, din görevlilerin koronavirüsle mücadelede ne gibi faaliyetler yürüttüğü merak konusu olmuştu.

Diyanet: Personelimiz Vefa Koordinasyon Grupları arasında

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her zaman olduğu gibi Kovid-19 sürecinde de Vefa Koordinasyon Grupları ile insanımızın yanındayız. Bizim cami içi görevlerimiz olduğu gibi cami dışı görevlerimiz de var. Görevlerimiz sadece camilerin görevleri değil, mahallenin, ilçenin şehrin görevleri. Şu anda personelimiz sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanımıza hizmet etmeye devam ediyor."

Diyanet: Personelimiz Vefa Koordinasyon Grupları arasında

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