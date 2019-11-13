Diyanet, kendilerine sıkça sorulan soruları Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından cevaplıyor.

Kurum, bu soruların cevabını YouTube üzerinden yayınlamaya başladı.

Diyanet, kendilerine sıkça sorulan sorulardan yogayı seçerek, "Yoga yapmak caiz midir?, Dinen yoga yapmanın hükmü nedir?" sorularının cevabını kendince verdi.

"YOGA YAPMAK UYGUN DEĞİLDİR"

Diyanet'in Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Hüseyin Arı, yoga ile ilgili şunları söyledi:

"Yoganın dini bir yönünün bulunmadığı ve zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söylemi tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hint dinlerinde yoga, dinî bir uygulama olarak varlığını sürdürmektedir.

Buna göre bir Müslüman'ın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek, yoga yapması uygun değildir."

Diyanet: Yoga caiz değildir VİDEO