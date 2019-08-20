Diyanet'e göre bazı çizgi filmler sakıncalı

Buna göre, saatlerce çizgi film izleyen çocuklarda, riskli davranışlara yönelme, fiziksel gelişimi kısıtlama, yanlış beslenmeye yol açma gibi birtakım sorunların ortaya çıkacağı savunulurken, bazılarının da çocukları 'şiddete yönelttiği' ifade edildi.

"KÖTÜYÜ YENMEK İÇİN HER YOL MÜBAH" DUYGUSU

Çocukları şiddete yönelten çizgi filmler arasında ise He-Man, Voltran, Ninja Kaplumbağalar, Bugs Bunny ve Temel Reis gösterildi.

Bu çizgi filmlerde, "kötüyü yenmek için her yolun mubah olduğu" duygusunun çocukları şiddete yönelttiğine vurgu yapıldı.

"BİRÇOK ÇİZGİ FİLMİN EKSENİNDE ŞİDDET VAR"

Dergideki makalenin ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"He-man, Voltran, Bugs Bunny, Ninja Kaplumbağalar, Temel Reis. Çocukluğumuzun çizgi filmlerine dönüp baktığımızda birçok çizgi filmin ekseninde şiddetin durduğunu görmekteyiz. Ana karakterin şiddet eylemi sonrası ödüllendirilen bir konumda olması, çocuğun şiddeti kabul edilebilir görmesine yol açmaktadır."