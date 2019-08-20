taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6505
Euro
6.2656
Altın
1496.39
Borsa
95286.18
Gram Altın
271.849

Diyanet'e göre bazı çizgi filmler sakıncalı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aylık Aile Dergisi'nde, çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısı yapıldı.

DHA | 20.08.2019 - 03:31..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş
Diyanet'e göre bazı çizgi filmler sakıncalı

Buna göre, saatlerce çizgi film izleyen çocuklarda, riskli davranışlara yönelme, fiziksel gelişimi kısıtlama, yanlış beslenmeye yol açma gibi birtakım sorunların ortaya çıkacağı savunulurken, bazılarının da çocukları 'şiddete yönelttiği' ifade edildi.

Diyanet'e göre bazı çizgi filmler sakıncalı

"KÖTÜYÜ YENMEK İÇİN HER YOL MÜBAH" DUYGUSU

Çocukları şiddete yönelten çizgi filmler arasında ise He-Man, Voltran, Ninja Kaplumbağalar, Bugs Bunny ve Temel Reis gösterildi.

Bu çizgi filmlerde, "kötüyü yenmek için her yolun mubah olduğu" duygusunun çocukları şiddete yönelttiğine vurgu yapıldı.

Diyanet'e göre bazı çizgi filmler sakıncalı

"BİRÇOK ÇİZGİ FİLMİN EKSENİNDE ŞİDDET VAR"

Dergideki makalenin ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"He-man, Voltran, Bugs Bunny, Ninja Kaplumbağalar, Temel Reis. Çocukluğumuzun çizgi filmlerine dönüp baktığımızda birçok çizgi filmin ekseninde şiddetin durduğunu görmekteyiz. Ana karakterin şiddet eylemi sonrası ödüllendirilen bir konumda olması, çocuğun şiddeti kabul edilebilir görmesine yol açmaktadır."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'deki orman yangını giderek yayılıyor

İzmir'deki orman yangını giderek yayılıyor

63
CHP'li Öztrak: Türkiye Akdeniz'de yalnız kaldı

CHP'li Öztrak: Türkiye Akdeniz'de yalnız kaldı

59
Çalındığını söylediği keçileri jandarma dağda buldu

Çalındığını söylediği keçileri jandarma dağda buldu

14
Gaziantepli ayakkabıcılar için test laboratuvarı

Gaziantepli ayakkabıcılar için test laboratuvarı

4
Juventus'ta Sarri şoku

Juventus'ta Sarri şoku

2
8 şehirdeki siyanür tehdidine mahkeme keşfi

8 şehirdeki siyanür tehdidine mahkeme keşfi

4
FSM köprüsü Afganistan için ışıklandırıldı

FSM köprüsü Afganistan için ışıklandırıldı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir