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Diyanet'in cuma namazındaki kriteri merak ediliyor

Bugün sınırlı kontejyan ile idrak edilen cuma namazında, Diyanet'in namazı kılan kişileri neye göre belirlediği merak konusu oldu.

Haber Merkezi | 27.03.2020 - 16:33..
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 19 Mart'ta koronavirüs önlemleri kapsamında bir açıklama yaparak, cuma günleri camilerin kapatılması yönünde karar almıştı.

Ancak Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılındı.

Diyanet'in cuma namazındaki kriteri merak ediliyor


Diyanet yaptığı açıklamada "Bu ibadetin devam etmesi ve cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına az sayıda kişiyle cuma namazı kıldık" dedi

Diyanet'in cuma namazındaki kriteri merak ediliyor


HERKESİN MERAK ETTİĞİ NAMAZI KİMLER KILDI

Başta sosyal medyadan olmak üzere Diyanet'in bu kararına tepkiler de geldi.

Namazı kednilerinde kılmak istediğini belirten kişiler, Diyanet'in cuma namazı kılmasına izin verdiği kişilerin hangi kriterlere göre seçilmiş olduğu.

Diyanet'in cuma namazındaki kriteri merak ediliyor

Diyanet'in cuma namazındaki kriteri merak ediliyor

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