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Diyanet'in kamu spotu tepki topladı

"Telefonuna değil, eşinin yüzüne bak!" adlı kamu spotu yayınlayan Diyanet'e karşı, kadının hizmetçi gibi gösterilmesi tartışmaları başlattı

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 16:55..
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Diyanet'in kamu spotu tepki topladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından telefonun aile bağlarına etkisini gösteren dikkat çeken bir kamu spotu yayınlandı.

Kamu spotunda  "Telefonun değil, eşinin yüzüne bak!" ifadeleri kullanıldı

Diyanet'in kamu spotu tepki topladı

"EŞİNLE İLGİLEN"

Videoda, bir kadının oturarak telefonla meşgul olan ve kendisiyle iletişimde bulunmayan eşine, çay ve kek getirdiği görülürken, eşinin telefonuna "Biraz da eşinle ilgilensen'"mesajı geliyor.

Mesajın gelmesi üzerine ikilinin iletişime geçtiği görülüyor.

Diyanet'in kamu spotuna tepki yağıyor VİDEO

"GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞIYOR"

Diyanet'in paylaştığı görüntüler yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Görüntüleri izleyenler; "kadının evde hizmetçi olarak gösterildiğini" savunup kadınların hiç mi telefon kullanmadığını sorguladı.

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