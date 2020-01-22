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Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

Aleviler üzerinden ülkede gerilimi artırmak isteyenlerin, tüm çabaları boşa çıktı. Ziyaretin ardından birlik mesajları verildi.

AA & Ensonhaber | 22.01.2020 - 09:11..
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Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

Son günlerde Alevilere yönelik saldırı haberleri gündeme getirilerek, bu konu üzerinden yeni bir provokasyon girişiminde bulunanlar var.

Cemevlerinin camlarını kırıp duvarlarına yazı yazan provokatörler her yerde aranırken; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan'ı ziyaret etti.

KUR'AN-I KERİM HEPİMİZİN KİTABI

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Ali Erbaş, Doğan'a Kur'an-ı Kerim hediye etti. Cem Vakfı Başkanı da "Kur'an-ı Kerim hepimizin kitabı" diyerek öptü ve başının üzerine koydu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İzzettin Doğan, birlik beraberlik mesajları verdi ve bu görüşmelerin daha sık olması gerektiğini dile getirdi.

Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

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