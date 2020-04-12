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Diyanet'ten cuma namazı fetvası

Diyanet "cuma namazı evde ve televizyona uyarak kılınabilir mi" sorusuna cevap verdi.

Haber Merkezi |
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Diyanet'ten cuma namazı fetvası

Koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cami ve mescitlerde toplu şekilde ibadet edilmesine kısıtlama getirilerek cuma namazlarına da ara verilmişti.

Korona salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar tarafından dile getirilen "Televizyona uyarak evden cuma namazı kılınabilir mi?" şeklindeki sorular üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, toplanarak karar aldı.

Kurul, "Cuma Namazlarının Evde Kılınması ve Başka Yerde Kılınan Cuma Namazına Televizyon ya da İnternet Aracılığıyla uyulmasının Hükmü" konusunu müzakere ederek karara bağladı.

Diyanet'ten cuma namazı fetvası

EVDE CUMA NAMZI KILINMAZ

"İslam’ın şiarlarından sayılan Cuma namazı, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadettir" diyen Din İşleri Yüksek Kurulu, "Bu namazın, özel hanelerde kılınması caiz değildir. Evlerde kılınan bir namaz Cuma namazı olarak geçerlilik kazanmaz." kararını verdi.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARIYLA DA OLMAZ

Kurul, kitle iletişim araçları vasıtasıyla evde cuma namazı kılınmasının caizli konusunda ise, "Cuma namazı da dâhil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekânda bulunması şart olduğundan televizyon, internet vb araçlarla yayınlanan namazlara başka yerlerden uyulması da caiz değildir. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekânın hakikaten ya da hükmen dışında olan başka bir mahalde bulunan bir kimsenin o imama uyarak namaz kılması durumunda bu namaz geçerli olmaz" dedi.

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