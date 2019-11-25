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Diyanet'ten din çalışanları maaşı faizsiz bankayla alsın talimatı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 150 bin din çalışanının maaşlarının faizsiz bankalar aracılığıyla ödenmesi için talimat verdi.

AA | 25.11.2019 - 11:36..
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Diyanet'ten din çalışanları maaşı faizsiz bankayla alsın talimatı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın öncülüğünde faizle mücadele kapsamında personel maaşlarının katılım bankaları aracılığıyla ödenmesine yönelik çalışma tamamlandı.

Bunun üzerine Erbaş'ın imzasıyla il müftülüklerine gönderilen genelgede, 1 Kasım 2019'dan geçerli yapılacak kurum maaşı ödeme protokollerinde faizsiz finans kurumlarının tercih edilmesi istenildi

İL MÜFTÜLÜKLERİ TERCİHTE BULUNACAK

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 150 bini aşkın personelin maaş ve ücretleri, faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenecek. İl müftülükleri, halen devam eden kurum maaş ödeme protokollerinin sona ermesinin ardından maaş ve ücretlerin hangi banka aracılığıyla ödeneceğine karar vermek üzere bir komisyon kuracak.

Diyanet'ten din çalışanları maaşı faizsiz bankayla alsın talimatı

TKBB ÜYESİ KATILIM BANKALARI İHALEYE KATILABİLECEK

Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunulması halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilen ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında kurulan komisyonda üç kişi yer alacak. Komisyon, maaş ve ücretlerin ödeneceği bankayı birkaç ay içerisinde tespit edecek. İl müftülükleri tarafından açılacak kurum maaş ödeme protokol ihalelerine TKBB üyesi katılım bankaları katılabilecek.

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