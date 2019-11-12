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Diyanet'ten kamu spotu eleştirilerine tepki geldi

Diyanet İşleri Başkanı, aile temalı kamu spotu nedeniyle kendilerine yöneltilen eleştirilere "Hazmedemediler" dedi.

İHA | 12.11.2019 - 16:51..
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Diyanet'ten kamu spotu eleştirilerine tepki geldi

"Telefonuna değil, eşinin yüzüne bak!" adlı kamu spotu yayınlayan Diyanet'in, kadını hizmetçi gibi göstermesi tartışma başlatmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile temalı kamu spotuna yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Diyanet'ten kamu spotu eleştirilerine tepki geldi

"BİR KADININ EŞİNE HİZMET ETMESİ KADAR DOĞAL NE OLABİLİR"

Kadının 'hizmetçi' olarak gösterildiği görüşüne tepki gösteren Erbaş, şunları söyledi:
"Bir kamu spotu hazırladık. Bunu da hazmedemediler. Bununla ilgili meclise önerge bile verdiler. Bir kadının eşine çay getirmesi, kek getirmesi, kocasının da kadınlara karşı görevlerini yerine getirmesi kadar doğal bir şey olabilir mi?"

Diyanet'ten kamu spotu eleştirilerine tepki geldi VİDEO

Diyanet'ten kamu spotu eleştirilerine tepki geldi


GÖRÜNTÜLERE TEPKİLER GELMİŞTİ

Görüntüleri izleyenler; "kadının evde hizmetçi olarak gösterildiğini" savunup kadınların hiç mi telefon kullanmadığını sorguladı.

Diyanet'in kamu spotuna tepki yağıyor VİDEO

Diyanet'in kamu spotu tepki topladı

Diyanet'ten kamu spotu eleştirilerine tepki geldi


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