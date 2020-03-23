Diyanet'ten korona için yatsı ezanı sonrası dua etkinliği

Dünyada yaylımını sürdüren ölüdürücü virüs koronadan Türkiye'de şu ana kadar 30 kişi ölürken bin 236 kişi de vaka tespit edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, salgınının bir an önce son bulması için bugünden itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceğini belirtti.

HER YATSI NAMAZI SONRASI DUA

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum."