taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5981
Euro
7.0417
Altın
1493.39
Borsa
83499.07
Gram Altın
316.565
Bitcoin
39641.2

Diyanet'ten korona için yatsı ezanı sonrası dua etkinliği

Korona salgınının bir an önce son bulması için Diyanet, yatsı ezanı sonrası camilerde dua edileceğini duyurdu

AA | 23.03.2020 - 12:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Dünyada yaylımını sürdüren ölüdürücü virüs koronadan Türkiye'de şu ana kadar 30 kişi ölürken bin 236 kişi de vaka tespit edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da,  salgınının bir an önce son bulması için bugünden itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceğini belirtti.

Diyanet'ten korona için yatsı ezanı sonrası dua etkinliği

HER YATSI NAMAZI SONRASI DUA

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum."

İlginizi Çekebilir
Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 12 kişi yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 12 kişiden 1'i tutuklandı.
Adalet Bakanı Gül, yargıdaki virüs tedbirlerini açıkladı
Mahkemelerde koronavirüs önlemleri kapsamında Adalet Bakanı Gül, açıklamalarda bulundu.
Siirt'te 9 nüfuslu aile yaşam mücadelesi veriyor
Tek odalı evde 7 çocuğu ve işsiz kocasıyla beraber yaşayan kadın, yetkililerden yardım istiyor.
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 61 gözaltı
Jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında, uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
93
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
367
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
498
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
167
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
139
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
268
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir