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Diyanet'ten korona salgını hakkında yorum

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs hakkında yaptığı konuşmada "Bunda da bir hikmet vardır" şeklinde yorumladı.

Haber Merkezi |
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Diyanet'ten korona salgını hakkında yorum

Diyanet İşleri Başkanı  Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk sahurunda Diyanet TV’de yayınlanan “Bereket Vakti” programının konuğu oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayının milletimiz, İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

BUNDA DA BİR HİKMET VARDIR

Erbaş,koronavirüs hakkında  yaptığı konuşmada, yaşanılan sıkıntılardan ibret alınıp ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Yaşanılan sıkıntılardan ibret alınıp ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Başkan Erbaş, “Bunda da bir hikmet vardır. Ne yaptık da Rabbimiz insanlığa bu musibeti verdi, diyoruz. Rabbimiz, ayet-i kerimede ‘Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder’ buyuruyor. Bu açıdan yeryüzünde yaşayan tüm insanların, hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Kendimizi bir muhasebeye tabii tutmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DERS ALMALIYIZ

Başkan Erbaş, yeryüzünde meydana gelen her bir şeyin Allah’ın takdiri ile olduğuna dikkat çekerek, “Bizim Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde yaratmış olduğu her şeyden ders ve ibret almamız gerekiyor. Şerleri hayra dönüştürmemiz gerekiyor. Rabbimiz buyuruyor ki, ‘Sizin şer umduğunuz, şer beklediğiniz şeylerde Allah hayır yaratır. Hayır beklediğiniz şeyler de şer olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz’ bu ayet-i kerimeyi okuyunca düşünüyorum, acaba bizim bilmediğimiz ne hikmetler var bunda, onları aramak zorundayız. Başımıza bu musibet geldi. Bu bir imtihandır. Bu imtihanı bizim sabırla, metanetle kazanmamız, şerri hayra dönüştürmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Diyanet'ten korona salgını hakkında yorum

Diyanet'ten korona salgını hakkında yorum

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