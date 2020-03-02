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Diyarbakır ailelerinin erkekleri askerlik şubesine başvurdu

Diyarbakır'da, HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin erkekleri, İdlib'e gitmek için askerlik şubesine başvuru yaparak dilekçe doldurdu.

DHA | 02.03.2020 - 17:20..
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Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP İl Binası önündeki eylemleri, 182. gününde devam ediyor.

Şimdiye kadar 11 ailenin evladına kavuştuğu eylemde, aile sayısı son katılımlarla 109'a ulaştı.

HDP önündeki babalardan 'Bizi de askere alın' çağrısı VİDEO

DİLEKÇE DOLDURDULAR

Kararlı şekilde eylemlerini sürdüren ailelerin erkekleri, askerlik şubesine başvurdu. Evlatları ve kardeşleri kayıp olanlar, İdlib'e gitmek üzere silah altına alınmak için dilekçe doldurdu.

Diyarbakır ailelerinin erkekleri askerlik şubesine başvurdu

"HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIZ"

Oğlu Özkan Aydın için eylemde olan Süleyman Aydın, "Biz acılı babalar olarak askerlik şubesine giderek, askerliğe tekrar alınmak istediğimizi beyan ettik. Biz her zaman devletimizin, milletimizin, askerimizin yanındayız. Suriye'deki operasyonlar hepimiz için ülkemizin bekası için yapılıyor. Şehitler verdik, kahrolduk. Biz de evlat nöbeti tutan babalar olarak, terör örgütlerine karşı sadece eylemle mücadele etmek istemiyoruz. Biz de idlib'de Mehmetçiğimizin yanında olmak istiyoruz. Biz vatan için her zaman göreve hazırız." dedi.

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